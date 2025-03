Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Drogen im Straßenverkehr, Jugendlicher bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Berauscht Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Heilbronn. Gegen 13:20 Uhr war ein 27-jähriger mit seinem Ford Fiesta in der Ludwigsburger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung mit der Hohlstraße mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Fiesta mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Ducato. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch einige Zeit später zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Cannabis-Geruch ausgehend von dem 27-Jährigen wahr, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Nachdem dieser ein positives Ergebnis auf THC anzeigte, musste der Ford-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Eppingen: Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs Am Sonntagnachmittag nahm ein Mann in Eppingen am Straßenverkehr teil, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Kurz vor 17 Uhr wurde der 50-Jährige in der Bismarckstraße einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten zunächst fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem erlangten die Polizisten Verdachtsmomente dafür, dass der Pkw-Fahrer unter dem akuten Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde ein Urintest durchgeführt. Nachdem dieser positiv auf THC und Amphetaminreagierte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Neuenstadt am Kocher: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Neuenstadt. Gegen 13:50 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Roller die Lindenstraße in Richtung Hauptstraße. Vermutlich nahm er hierbei zu spät wahr, dass die vor ihm fahrende Opel-Lenkerin nach links in eine Parklücke einparken wollte und daher ihre Geschwindigkeit verringerte. Der Rollerfahrer wollte wahrscheinlich in diesem Moment an dem Opel vorbeifahren und kollidierte mit der Fahrerseite des Pkws. Nach dem Zusammenstoß flog der Jugendliche über die Motorhaube des Fahrzeugs und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die Unfallbeteiligten den Unfallhergang unterschiedlich schildern, sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell