POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Mosbacher Einbrecher auch in Rheinland Pfalz unterwegs

Mosbach/Fell: Mosbacher Einbrecher auch in Rheinland Pfalz unterwegs - Fahndungsergänzung

Am 19. Dezember 2024 betrat ein bislang unbekannter Mann in der Waldstraße in Mosbach mehrere in Ortsrandlage gelegene Grundstücke. Dabei versuchte er sich Zutritt zu mindestens einem Wohnhaus zu verschaffen. Gegen 19:14 Uhr konnte eine Überwachungskamera auf einem betroffenen Grundstück Bilder des Mannes aufzeichnen.

Die Fahndung sowie die Bilder der Überwachungskamera sind unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mosbach-wohnungseinbruchsdiebstahl-versuch/ abzurufen. Durch einen Zeugen stellte sich in der Zwischenzeit heraus, dass der Mann wohl auch in Fell/Rheinland Pfalz aktiv war. Die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Trier ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5949884 einsehbar. Die ergänzenden Fahndungsfotos können unter https://s.rlp.de/WXvheB8 abgerufen werden. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachten konnten oder nun durch die neuen Fahndungsfotos Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

