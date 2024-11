Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad entwendet

Herrmannsacker (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag 16.30 Uhr und Dienstag 16.00 Uhr wurde aus einer Garage in der Bungalowsiedlung ein Motorrad aus einer Garage entwendet. Zuvor hatte der unbekannte Täter die Grundstückumfriedung überstiegen und ist anschließend gewaltsam in eine Garage eingedrungen, in der das Motorrad des Herstellers KTM abgestellt war. Neben dem Fahrzeug bereicherte sich der Täter zudem an Motorradbekleidung und einem Sturzhelm. Das entwendete weiße Kraftrad des Typs 300 EXC TPI hat einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0306402

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell