Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Tödlicher Arbeitsunfall

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern/Neckarelz:Tödlicher Arbeitsunfall auf Wiesengrundstück Ein 66-jähriger Mann erlitt am Montagmittag bei einem Arbeitsunfall in einem Wiesengrundstück zwischen Neckarzimmern und Neckarelz tödliche Verletzungen. Gegen 12:30 Uhr meldete ein Spaziergänger einen verunfallten Traktor in dem Hanggelände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der 66-Jährige Arbeiten auf dem Grundstück durch, als der Traktor aus bislang ungeklärter Ursache umkippte und sich mehrfach überschlug. Der Mann wurde dabei aus der Fahrerkabine geschleudert und vermutlich vom Traktor überrollt. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Bergungsmaßnahmen des Traktors dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell