POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufrufe nach Einbrüchen, Kind durch Hundebiss schwer verletz, Unfall mit hohem Sachschaden

Öhringen-Michelbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nachdem Unbekannte vergangene Woche in ein Einfamilienhaus in Öhringen-Michelbach einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 11:30 Uhr am Donnerstag und 15:30 Uhr am Freitag öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam eine Terassentür des Hauses in der Sonnenbergstraße und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut, bevor sie auf demselben Weg flüchteten, über den sie das Haus auch betreten hatten. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Sonnenbergstraße machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Pfedelbach: Einbrüche in Einfamilienhäuser

In Pfedelbach brachen Unbekannte am Freitagabend in zwei Einfamilienhäuser ein. Zwischen 18:30 Uhr und 21 Uhr drangen Einbrecher gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Gebäude in der Linckestraße ein und suchten im Anschluss im Haus nach Wertgegenständen und Bargeld. Der Wert des gestohlenen Diebesguts kann derzeit nicht beziffert werden. In der Mahlerstraße brachen Unbekannte zwischen 19 Uhr und 22:30 Uhr in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Hier öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Küchenfenster und drangen so ins Innere des Gebäudes ein. Auch hier wurde das gesamte Gebäude durchforstet und Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet. Zeugen, die am Freitag rund um die Linckestraße und die Mahlerstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Mädchen durch Hundebiss verletzt

In Öhringen wurde am Sonntagvormittag ein 12-jähriges Mädchen durch einen Hundebiss schwer verletzt. Das Mädchen spielte mit Nachbarskindern im Garten auf einem Trampolin, als der Hund der Nachbarn in den gemeinsamen Garten kam. Ein Nachbarskind versuchte noch den Hund am Halsband zu ergreifen, konnte aber nicht verhindern, dass das Tier auf die 12-Jährige losging und diese in den Hals biss. Beim Versuch die amerikanische Bulldogge von dem Kind fortzuziehen, wurde auch der 43 Jahre alte Vater des Mädchens von dem Hund in die Hand gebissen. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Pfedelbach: Bei Unfall verletzt

Eine verletzte Person und Schäden in Höhe von rund 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag in Pfedelbach. Die 30 Jahre alte Lenkerin eines Audis fuhr gegen 14:40 Uhr auf der Unterhöfener Straße in Richtung Untersteinbach, als die Lenkerin eines Dacias ohne die Vorfahrt des Audis zu beachten von der Brückenstraße die Unterhöfener Straße überqueren wollte, um in die Heergasse zu gelangen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 30-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsmittel zu binden.

