Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle mit Verletzten, Einbruch, Fahrer unter Drogeneinfluss, Raser in Innenstadt unterwegs

Heilbronn (ots)

Abstatt: Auffahrunfall auf der A81 mit Verletztem Am Freitag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Heilbronn-Untergruppenbach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 58-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr auf einen vorausfahrenden Audi A3 eines 27-Jährigen auf, der aufgrund starken Bremsens des Verkehrs vor ihm eine Vollbremsung einleiten musste. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den mittleren Fahrstreifen geschoben und kollidierte mit einem daneben fahrenden Mercedes eines 35-Jährigen. Anschließend prallte der Audi gegen die linke Schutzplanke. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes Sprinter sowie der Audi A3 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mussten der mittlere und der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

Heilbronn: Autofahrer unter Drogeneinfluss - Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung Am Samstagmorgen, gegen 6:25 Uhr, wurde ein 37-jähriger Autofahrer in der Hafenstraße in Heilbronn von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten mehrere Drogen, darunter Amphetamin, Ecstasy, Kokain und Marihuana. Zudem zeigte der Mann Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Fund weiterer Drogen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Bad Rappenau: Mann unter eigenem Fahrzeug eingeklemmt Am Sonntag, gegen 13:15 Uhr, kam es im Brandenburger Weg in Bad Rappenau zu einem schweren Unfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes aus einer Garage und hielt an, um auszusteigen. Dabei setzte sich das Fahrzeug rückwärts in Bewegung, wodurch der Mann zu Boden stürzte und unter das Auto geriet. Aufmerksame Nachbarn eilten zur Hilfe und konnten das Fahrzeug mit einem Wagenheber anheben, um den Mann zu befreien. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften vor Ort. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Autofahrer nach Straßenrennen gestoppt In der Nacht auf Sonntag fiel ein 19-jähriger Autofahrer durch überhöhte Geschwindigkeit im Bereich der Allee in Heilbronn auf. Gegen 3:30 Uhr lieferte er sich offenbar ein Rennen mit einem unbekannten VW Touran-Fahrer. Ein Blitzer erfasste eines der Fahrzeuge. Kurz darauf wurde der Fahrer von der Polizei dabei beobachtet, wie er mehrfach ruckartig die Spur wechselte und andere Fahrzeuge überholte. Erst als er das Blaulicht eines Streifenwagens bemerkte, reduzierte er seine Geschwindigkeit. Bei der anschließenden Kontrolle in der Weipertstraße zeigte sich der Fahrer uneinsichtig und diskutierte lange, bevor er seine Dokumente aushändigte. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Sie kann die Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen.

Heilbronn: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

In Heilbronn kam es am Sonntag gegen 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schlizstraße. Ein 23-jähriger Ford-Focus-Fahrer war vermutlich kurz unachtsam, kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Ford Kuga. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge will drei Personen gesehen haben, die sich vom Unfallort entfernten. Ob es sich hierbei um Mitfahrer des Mannes gehandelt hat, ist bislang unklar. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Kollision verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Am Freitag, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich Kelterweg/Talheimer Straße in Heilbronn. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg und kollidierte mit einem 61-jährigen Rennradfahrer, der vom Kelterweg auf die Talheimer Straße einfahren wollte. Beide Fahrer stürzten, wobei sich der 61-Jährige schwere Verletzungen zuzog und ihn ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der andere Radfahrer stieg indessen auf sein Fahrrad und fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zu dessen Identität machen können. Es soll sich um einen Mann im Alter zwischen 25-30 Jahren mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Er war mit einem älteren Mountainbike unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479-0 zu melden.

Heilbronn: Frontalzusammenstoß zweier Pkw - zwei Verletzte

In Heilbronn kam es am Freitag gegen 12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße. Ein 64-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr in Richtung Südstraße, geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer 78-jährigen Audi-Sportback-Fahrerin. Beide wurden durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag 11:15 Uhr und Sonntag 15:55 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Friedrichshall-Plattenwald, Am Attichsbach, ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentüre auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Bad Wimpfen: Vorfahrt missachtet - schwerer Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Sonntag, gegen 15:35 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1100 bei Bad Wimpfen zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 62-jähriger Audi-A6-Fahrer wollte an der Einmündung zur Straße Wehräcker wenden und missachtete beim Einbiegen in die L1100 die Vorfahrt eines herannahenden Opel-Meriva-Fahrers. Durch die Kollision wurde der Opel auf ein geparktes Fahrzeug geschoben, das wiederum ein Verkehrsschild beschädigte. Die 62-jährige Beifahrerin im Opel wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Untergruppenbach: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw Auf der Landesstraße 1111, zwischen Vorhof und Unterheinriet, verlor am Sonntag ein 23-jähriger Motorradfahrer, mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Das Motorrad rutschte über die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Mercedes eines 70-Jährigen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 11.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell