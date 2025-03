Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin und Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Zwei schwerverletzte Personen und 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (08.03.2025) in der Nürnberger Straße ereignet hat. Ein 28-jähriger Fahrer eines Aprilia Leichtkraftrades überholte gegen 16:20 Uhr mehrere an einer roten Ampel wartende Autos auf einem Radfahrstreifen. Dann soll er die Ampel bei Rotlicht überfahren haben und mit einer 84-jährigen Fußgängerin, die die Straße bei Grünlicht überquerte, zusammengestoßen sein. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme musste die Nürnberger Straße in stadtauswärtiger Richtung für drei Stunden gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell