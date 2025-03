Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 57-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 57 Jahre alter Arbeiter hat sich am Freitagvormittag (07.03.2025) auf einer Baustelle an der Wunderlichstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige war gegen 09.15 Uhr in einem Gebäude mit Elektroarbeiten beschäftigt, als den ersten Ermittlungen zufolge der Boden nachgab und der Arbeiter mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Arbeitskollegen, die auf die Hilferufe des Schwerverletzten aufmerksam wurden, alarmierten den Rettungsdienst. Der 57-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell