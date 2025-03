Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststättenmitarbeiterin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Freitag (07.03.2025) eine Gaststättenmitarbeiterin an der Brunnenstraße ausgeraubt. Die 37 Jahre alte Frau war gegen 03.45 Uhr in der Gaststätte, als drei Unbekannte diese betraten. Das Trio bedrohte die 37-Jährige und einen hinzukommenden 29 Jahre alten weiblichen Gast und fesselte die beiden. Sie nahmen Bargeld in unbekannter Höhe und ein Mobiltelefon an sich. Anschließend flüchteten sie zu Fuß Richtung Neckar. Die beiden Frauen konnten sich von den Fesseln befreien und riefen die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der erste Unbekannte war etwa 25 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß. Er hatte einen schwarzen Bart und trug eine weiße FFP2-Maske und eine schwarze Schildmütze. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans. Der Zweite war zirka etwa zwischen 27 und 30 Jahren alt und etwa 160 Zentimeter groß. Er trug eine weiße FFP2-Maske und eine schwarze Schildmütze. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer grauen Sporthose. Der Dritte war zirka 30 bis 32 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Sturmhaube und eine grüne Stoffmütze. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke. Er führte einen Rucksack mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

