POL-S: Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 83 Jahre alter Rollerfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag (06.03.2025) bei einem Verkehrsunfall auf dem Rotebühlplatz schwere Verletzungen zugezogen. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 14.00 Uhr mit seinem BMW aus Richtung Kronprinzstraße in Richtung Rotebühlstraße und hielt wegen einer roten Ampel auf dem Linksabbiegestreifen vor der Kreuzung an. Der Rollerfahrer fuhr dann links an dem stehenden BMW vorbei, streifte den Kotflügel des Autos und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 4.000 Euro.

