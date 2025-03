Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davon gefahren und zu Fuß geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Fahrer einer schwarzen Mercedes S-Klasse hat am Dienstagnachmittag (04.03.2025) ein Auto im Bereich des Fasanengartens beschädigt und ist anschließend davon gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte war gegen 15.35 Uhr mit drei weiteren männlichen Insassen im Bereich des Feldweges Losäcker unterwegs. Dort fuhr er gegen einen grauen Mercedes, der bei den Schrebergärten am Fahrbahnrand abgestellt war. Zeugen wurden durch den Aufprall auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Unbekannte fuhr davon und stellte das Fahrzeug entlang des Waldrandes Richtung Schnatzgraben ab. Alle vier Insassen flüchteten unerkannt zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass der schwarze Mercedes als gestohlen gemeldet wurde. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

