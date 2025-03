Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arzneimittellieferant angegriffen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (04.03.2025) an der Olgastraße einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, einen Arzneimittellieferant auszurauben. Ein 27 Jahre alter Arzneimittellieferant lieferte dem 42 Jahre alten Mann gegen 19.20 Uhr medizinisches Marihuana an seine Wohnungstür. Der 42-Jährige soll sich geweigert haben zu bezahlen, weshalb der 27-Jährige das medizinische Marihuana wieder an sich nahm und fortging. Der 42 Jahre alte Mann soll diesem dann hinterhergegangen sein und ihn mehrfach geschlagen haben, um an das Marihuana zu gelangen. Der Arzneimittellieferant wehrte sich, sodass der 42-Jährige von ihm abließ. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten die Beamten ihn auf freien Fuß.

