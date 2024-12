Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne ist am Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 15:00 Uhr, eine Person ums Leben gekommen. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.

Eine 34-jährige Frau aus Brake war mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs. Beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve in Höhe Großenmeer geriet sie mit dem BMW in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem Ford eines 64-jährigen Mannes aus Nordenham. Nach diesem ersten Zusammenstoß kam der BMW ins Schleudern und prallte in der Folge frontal in den ebenfalls entgegenkommenden Sattelzug eines 26-Jährigen aus Polen.

Die 34-jährige Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Eine 57-jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, musste reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im BMW wurde zudem das 3 Wochen alte Kind der Fahrerin schwer verletzt und ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Ford, seine 62-jährige Beifahrerin und der Kraftfahrer aus Polen gelten als leicht verletzt.

An der Unfallstelle waren zwei Rettungshubschrauber, zusätzlich drei Notarztfahrzeuge und vier Rettungswagen eingesetzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Großenmeer, Ovelgönne, Popkenhöge und Oldenbrok rückten mit 10 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften aus. Für die Betreuung der verletzten Personen und Augenzeugen wurde außerdem das Kriseninterventionsteam Wesermarsch alarmiert.

Die Bundesstraße war nach dem Unfall blockiert und musste durch die Straßenmeisterei Brake vollgesperrt werden. Die Sperrung wurde nach der Unfallaufnahme sowie nachfolgender Bergungs- und Reinigungsarbeiten gegen 23:30 Uhr aufgehoben.

