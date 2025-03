Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbett gelandet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Dienstagnachmittag (04.03.2025) in der Filderhofstraße von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gleisbett gefahren. Der 38-Jährige war gegen 17.30 Uhr in der Vollmoellerstraße Richtung Filderhofstraße unterwegs, als er auf Höhe des Bahnhofs nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Ampel umriss. Im Gleisbett kam er zum Stehen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der Verdacht besteht, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

