POL-S: Mutmaßlich Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag (03.03.2025) auf dem Gelände eines Großmarktes am Langwiesenweg ein Lastwagen in Brand geraten. Ein Zeuge entdeckte die Flammen gegen 16.30 Uhr und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der mit Gemüse beladene Lastwagen bereits lichterloh. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: ...

