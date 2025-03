Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter entblößt sich vor Kindern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Montagnachmittag (03.03.2025) an der Albstraße vor zwei sieben und elf Jahre alten Mädchen entblößt. Die beiden Kinder hielten sich gegen 15.30 Uhr auf einem Skaterplatz auf, als sie den Unbekannten in einem Gebüsch bemerkten, der an seinem Glied manipulierte und die Kinder dabei anschaute. Beim Eintreffen der Mutter, die von den Mädchen angerufen wurde, hatte sich der Unbekannte bereits in Richtung Sigmaringer Straße entfernt. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Täter, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte eine Halbglatze mit braunen lockigen Haaren. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose der Marke Engelbert Strauß mit Seitentaschen und neonfarbenen Applikationen auf der Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

