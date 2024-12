Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 11.12.2024, gg. 21:35 Uhr auf der Bundesstraße 49 in der Gemarkung Fernwald-Annerod. Gemäß dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr eine 52-Jährige aus Hüttenberg mit ihrer 41-jährigen Mitfahrerin aus Linden mit ihrem PKW die K 157 von Annerod kommend in Richtung B 49. Ein 39-Jähriger aus Buseck befuhr mit seinem PKW die B 49 von Gießen kommend in Richtung Reiskirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 52-Jährige auf die B 49 auf und es kam zu einem Zusammenstoß beider PKW. Die 52-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Ihre Mitfahrerin und der 39-jährige Unfallgegner wurden schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Zahlreiche Einsatzkräfte der Hilfs- und Rettungsdienste, sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für insgesamt 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,- EUR geschätzt.

