Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw entwendet- Zeugensuche

Bücheloh (Ilm-Kreis) / Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Einen weißen Audi A7 entwendeten ein oder mehrere Unbekannte gestern, gegen 06.10 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt in der Heydaer Straße in Bücheloh. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 35.000 Euro (Bezugsnummer: 0191236/2024). Auch in Günthersleben wurde ein Audi des Typs Q5 in der Zeit zwischen dem 24. Juli, 21.00 Uhr und gestern, 05.30 Uhr entwendet. Dieser war in der Philipp-Müller-Straße geparkt und hat einen Wert von rund 25.000 Euro (Bezugsnummer: 0190786/2024). Zeugenhinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 beziehungsweise die Polizei Gotha unter 03621-781124 unter Angabe der jeweiligen Bezugsnummer entgegen. (jd)

