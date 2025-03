Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durchsuchung bei mutmaßlichem Fahrraddieb - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.03.2025) an der Nürnberger Straße die Wohnung und den Keller eines 38 Jahre alten Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, Fahrräder gestohlen zu haben. Ein Zeuge erkannte den Tatverdächtigen gegen 19.00 Uhr an einer Tankstelle an der Nürnberger Straße wieder und teilte den alarmierten Beamten mit, dass der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits mehrere Pedelecs und Fahrräder gestohlen haben soll. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und durchsuchten auf richterliche Anordnung dessen Wohnung und Keller. Dort entdeckten sie dann unter anderem drei Pedelecs, vier Fahrradrahmen sowie weiteres Fahrradzubehör. Ob es sich dabei um die Beute aus Diebstählen handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

