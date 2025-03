Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart und Karlsruhe geben bekannt: Phantombild angepasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/Bruchsal (ots)

Im Fall der sexuellen Übergriffe auf ein acht Jahre altes Mädchen am 03. Juni 2024 in Stuttgart Wolfbusch nahe der Thaerstraße und am 26.09.2024 auf ein neun Jahre altes Mädchen im Bruchsaler Ortsteil Büchenau (siehe Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/r6044, https://t1p.de/kuvfs, https://t1p.de/hf4pz und https://t1p.de/xxnlz und https://t1p.de/awyy4 sowie die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom 27.09.2024 unter https://t1p.de/civvx ) ist ein neues Phantombild erstellt worden. Das Phantombild ist einsehbar unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-achtjaehrige-sexuell-bedraengt-zeugen-gesucht/. Darüber hinaus ergaben die weiterführenden Ermittlungen Hinweise darauf, dass der Täter in Bruchsal mit einem blaugrünen Fahrrad unterwegs war. Eine Skizze des Rades wird ebenfalls veröffentlicht. Für Hinweise, die zu einer Ergreifung und Verurteilung des Tatverdächtigen führen, wurde von privater Seite eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

