Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0753 --Polizei fasst Straßenräuber--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 01.12.2024, 18:30 Uhr

Einsatzkräfte stellten am frühen Sonntagabend in der Bahnhofsvorstadt einen 24 Jahre alten Mann, der zuvor einem 37-Jährigen eine Uhr geraubt hatte.

Der 37 Jahre alte Mann befand sich am Sonntag gegen 18:30 Uhr in einem Imbiss im Rembertiring und wartete auf sein Essen. Ein Unbekannter betrat den Laden und beleidigte daraufhin den Mann. Im weiteren Verlauf entwickelte sich vor dem Imbiss eine Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der Angreifer gab dem 37-Jährigen eine Kopfnuss, schubste ihn zu Boden und zerrte an seinem Arm. Dabei entriss er ihm die Armbanduhr. Der Mann flüchtete anschließend in das Auto seiner Freundin, die daraufhin die Einsatzkräfte alarmierte. Währenddessen schlug der Angreifer mehrfach auf das Auto ein. Die schnell eintreffenden Polizisten stellten noch vor Ort den 24 Jahre alten Tatverdächtigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde die Uhr bei ihm gefunden. Der 37 Jahre alte Mann musste von Rettungskräften mit einer Fraktur am Knie in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 24 Jahre alte Mann ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wurde festgenommen und in eine Wache gebracht. Dabei leistete er Widerstand, in dem er die Einsatzkräfte beleidigte und mehrfach mit seinem Kopf gegen eine Scheibe schlug. Einsatzkräfte fixierten ihn daraufhin mit Handfesseln. Eine medizinische Versorgung lehnte der 24-Jährige ab. Gegen ihn werden aktuell Haftgründe geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell