POL-HB: Nr.: 0751 --Überfall auf Spielothek in Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Osterstraße Zeit: 01.12.2024, 2 Uhr

Ein bewaffneter Räuber überfiel in der Nacht zu Sonntag eine Spielothek in der Bremer Neustadt und erbeutete Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge mit einer ähnlichen Tat am vergangenen Donnerstag, siehe hierzu auch die Pressemeldung 744.

Der maskierte Mann betrat gegen 2 Uhr die Spielothek in der Osterstraße, hielt eine Schusswaffe in der Hand und schrie "Überfall". Die 42 Jahre alte Mitarbeiterin befand sich zu dem Zeitpunkt nicht hinter dem Tresen, sondern im vorderen Bereich des Casinos, sodass sie umgehend aus dem Haus fliehen konnte. Sie rannte auf die Straße und hielt einen Autofahrer an, der die Polizei verständigte. In der Zwischenzeit erbeutete der Räuber Bargeld und das Smartphone der 42-Jährigen und flüchtete zu Fuß in Richtung Buntentorsteinweg.

Der Mann wurde als schlank und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er war komplett dunkel gekleidet, trug eine Kapuze und eine weiße Mund-Nasen-Maske. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

