POL-HB: Nr.: 0748--Nach Autoaufbruch - Dieb und Beute geortet

Nr.: 0748--Nach Autoaufbruch - Dieb und Beute geortet--

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Kamphofer Damm Zeit: 27.11. bis 28.11.24

Ein 23 Jahre alter Autoaufbrecher entwendete in der Nacht zu Donnerstag hochwertiges Werkzeug aus zwei Firmenwagen in Woltmershausen. Mit Hilfe einer App konnte die Beute geortet und der 23-Jährige vorläufig festgenommen werden.

Der junge Mann brach in der Nacht zwei nebeneinander abgestellte Firmenfahrzeuge im Kamphofer Damm auf und räumte unter anderem eine hochwertige Bohrmaschine und zwei Trennschleifer aus den Pritschenwagen. Mit dem Fahrrad verlud der Dieb anschließend seine Beute in mehreren Etappen ein paar Straßen weiter in eine Wohnung.

Da die Baumaschinen teilweise mit GPS-Trackern ausgestattet waren, konnten diese am nächsten Morgen schnell vom Firmenchef geortet werden. Eine alarmierte Streife suchte die Adresse auf, wo sie auf den geständigen Dieb traf. Der 23-Jährige führte die Polizisten in die Wohnung, wo er die gestohlenen Sachen aushändigte. Die Werkzeuge wollte er weiter nach Polen verkaufen. Für ihn klickten die Handschellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

