POL-HB: Nr.: 0747 --Werder gegen Stuttgart

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hafenstraße Zeit: 26.11.24, 14:50 Uhr Einsatzkräfte stellten am Dienstagnachmittag einen 19 Jahre alten Heranwachsenden nach einem Unfall in der Überseestadt. Er hatte keinen Führerschein, stand unter Drogeneinfluss und war laut Zeugen deutlich zu schnell unterwegs. Anwohner in der Hafenstraße hörten gegen 14:50 Uhr zunächst quietschende Reifen und dann einen ...

mehr