POL-HB: Nr.: 0743--Einbrecher versteckt sich unter Wäscheberg vor der Polizei

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Luneplate Zeit: 27.11.24, 21.20 Uhr

Die Bremer Polizei stellte einen 24 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend in ein Reihenhaus in Huchting eingebrochen war.

Der Einbrecher kam abends im Dunklen durch den Garten und drang über ein auf Kipp stehendes Kellerfenster in das Reihenhaus an der Luneplate ein. Über eine installierte Videoüberwachung wurde der Einbruch von Bewohnern beobachtet. Daraufhin konnte der Täter schnell von alarmierten Einsatzkräften im Keller, versteckt unter einem Wäscheberg, gestellt werden. Er führte unter anderem Uhren, Handys und Bargeld bei sich. Die Sachen stammen vermutlich aus anderen Taten und wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Damit Sie sehen, wo in Bremen Einbrecherinnen und Einbrecher aktiv waren, hat die Polizei Bremen wieder unter www.polizei.bremen.de ihr Einbruchsradar aktiviert. Die Karte zeigt Ihnen, wo während der vergangenen zwei Kalenderwochen Einbrüche in Bremer Wohnhäuser und Wohnungen stattgefunden haben.

Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist wie ein offenes Fenster, eine unverschlossene Tür ist eine offene Tür. Geben Sie Einbrechern keine Chance! Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

