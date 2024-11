POL-HB: Nr.: 0740 --Tatverdächtiger stellt sich

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Auf der Höhe Zeit: 26.11.24, 3 bis 3.30 Uhr Nachdem in der Nacht zu Dienstag Unbekannte einen Brandanschlag in Horn-Lehe verübten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 736, prüft die Polizei ein Bekennerschreiben. Die Täter hatten in der Nacht Brandsätze in ein Bürogebäude einer Firma für ...

