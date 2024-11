Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0735 --Entschärfung einer Weltkriegsbombe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Willakedamm Zeit: 27.11.2024, ab 10:00 Uhr

In Huchting wurde bei Sondierungsarbeiten eine 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden. Diese wird im Laufe des Mittwochnachmittags entschärft. Dazu sind in einem Radius von 300 Metern um den Fundort Evakuierungen notwendig.

Die amerikanische Fliegerbombe wurde am Fundort in der Straße Willakedamm von den Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Bremen gefunden. Sprengmeister Hans Mohr wird die Bombe am Mittwoch, 27.11.2024 voraussichtlich ab 14 Uhr entschärfen. Beginn der Evakuierungsmaßnahmen ist 10 Uhr.

Alle Gebäude in direkter Umgebung des Fundortes, dem "inneren Kreis" (300 Meter), müssen evakuiert werden. Hierfür müssen alle Personen die Wohn- und Geschäftsräume ab 10:00 Uhr verlassen. Im "äußeren Kreis" (500 Meter) um den Fundort dürfen sich während der Entschärfung keine Menschen außerhalb der Gebäude aufhalten. Während der Entschärfung sollen die Bewohner die Nähe von Fenstern meiden und sich in Gebäudeteilen aufhalten, die abgewandt von der Bombe liegen. Kippen Sie ihre Fenster. Ob Sie sich im inneren oder äußeren Kreis befinden, entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Karte im Anhang dieser Meldung.

Betroffen von den Maßnahmen ist in jedem Fall die Kirchhuchtinger Landstraße. Aus diesem Grund wird es ab 10:00 Uhr auch Einschränkungen und Ausfälle bei Bussen und Straßenbahnen geben. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Sowohl Schulen, Kindertagesstätten und auch Pflegeeinrichtungen sind von den Maßnahmen betroffen. Diese werden von ihren Trägern und zuständigen Behörden über eventuelle Schließungen oder Einschränkungen informiert. Anwohnerinnen und Anwohner können sich für Dauer der Maßnahmen in der Schule "Roland zu Bremen" in der Flämischen Straße aufhalten.

Kranke, nicht gehfähige Personen, werden gebeten, sich ab MITTWOCH bei der Feuerwehr unter der Telefonnummer 0421 361 11799 zu melden.

Aktuelle Informationen und eine Karte des betroffenen Gebietes rund um die Bombenentschärfung finden Sie unter www.polizei.bremen.de. Eine Bandansage mit den wichtigsten Informationen ist ab sofort unter 0421 4491701 geschaltet. Folgen Sie uns auch auf unserem Kanal bei X(@BremenPolizei), WhatsApp und auf Facebook. Ein Pressesprecher der Polizei Bremen wird am Mittwoch vor Ort sein und ist für die Medien ansprechbar.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell