Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0738--Polizei prüft Bekennerschreiben nach Brandanschlag--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Auf der Höhe Zeit: 26.11.24, 3 bis 3.30 Uhr

Nachdem in der Nacht zu Dienstag Unbekannte einen Brandanschlag in Horn-Lehe verübten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 736, prüft die Polizei ein Bekennerschreiben.

Die Täter hatten in der Nacht Brandsätze in ein Bürogebäude einer Firma für Sicherheitstechnik geworfen. Mobiliar in einem Büro fing Feuer, die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Ein kürzlich auf einer Internetplattform veröffentlichtes Bekennerschreiben wird durch die Soko Linksextremismus der Polizei Bremen auf Echtheit geprüft. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat zur Tatzeit oder in den Tagen davor verdächtige Personen im Industriegebiet und im Bereich der A27 / Anschlussstelle Horn-Lehe beobachtet? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen