POL-HB: Nr.: 0737 --Versuchter Handtaschenraub in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Nordstraße Zeit: 25.11.24, 18 Uhr

Am frühen Montagabend versuchten drei junge Männer in einer Straßenbahn im Stadtteil Walle einer Frau die Handtasche zu rauben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können.

Eine 28-jährige Frau saß in einer Straßenbahn der Linie 5 auf einem Sitz im vorderen Bereich der Bahn. Neben sich hatte sie ihre Handtasche abgelegt. An der Haltestelle "Waterfront" stiegen drei junge Männer ein, von denen zwei maskiert waren. Einer der Männer entdeckte die Handtasche und versuchte, diese an sich zu reißen. Dabei wurde ein Trageriemen der Tasche beschädigt, doch die Frau konnte ihre Tasche festhalten und wurde dabei leicht verletzt. Ohne Beute stiegen die drei Männer an der Haltestelle "Waller Ring" aus und flüchteten zu Fuß über die Nordstraße in unbekannte Richtung.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle drei waren etwa 19 bis 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Einer der Männer trug eine auffällige rote Maske, ein weiterer war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Der unmaskierte Täter hatte mittellange braune Haare.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder ihrer Fluchtroute geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

