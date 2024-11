POL-HB: Nr.: 0736--Polizei ermittelt nach Brandanschlag

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Habenhauser Landstraße Zeit: 23.11.24, 17.30 Uhr Samstagnachmittag gelangten Trickdiebe in Obervieland in die Wohnung eines Seniors und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps. Eine Frau klingelte an der Wohnungstür des 87-Jährigen in der Habenhauser Landstraße und gab sich als Mitarbeiterin einer ...

mehr