POL-OH: Unfall mit umgekipptem Sprinter auf der A7, Gemarkung Neuenstein

Bad Hersfeld (ots) - Verkehrsunfallflucht in Schlitz Am 22.11.2024 parkte eine 40-jährige Frau aus Niederaula gegen 09:15 Uhr ihren Mitsubishi ASX zunächst auf dem Parkplatz einer Bäckerei und danach eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Schlitz ab um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Als Sie gegen 11:45 Uhr zurück an ihr Fahrzeug kam. musste sie einen Schaden am Fahrzeugheck feststellen. Der Schadensverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der ...

mehr