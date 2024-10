PP-ELT: Grenzwerte der Bordkläranlage eines Fahrgastkabinenschiffes überschritten

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Grenzwerte der Bordkläranlage eines Fahrgastkabinenschiffes überschritten

Mainz

Am 28.10.2024 wurde bei einer Beprobung der Bordkläranlage eines Fahrgastkabinenschiffes in Mainz festgestellt, dass der zugelassene Grenzwert von 250 mg/l CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) des in den Rhein eingeleiteten Abwassers um ein Vielfaches überschritten wurde. Es konnte ein Wert von über 600 mg/l CSB gemessen werden.

Neben der Eröffnung eines Strafverfahrens wurde zusätzlich ein Einleitverbot für die bordeigene Kläranlage ausgesprochen und das Auslassventil in den Rhein verplombt.

Die verantwortliche Reederei hat entschieden, auf Grund des Einleitverbots die Saison für das ausgebuchte Fahrgastkabinenschiff vorzeitig zu beenden.

