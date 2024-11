Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht in Schlitz

Am 22.11.2024 parkte eine 40-jährige Frau aus Niederaula gegen 09:15 Uhr ihren Mitsubishi ASX zunächst auf dem Parkplatz einer Bäckerei und danach eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Schlitz ab um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Als Sie gegen 11:45 Uhr zurück an ihr Fahrzeug kam. musste sie einen Schaden am Fahrzeugheck feststellen. Der Schadensverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden beläluft sich in etwa auf 500 EUR. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Am 22.11.2024 kam es auf einem Parkplatz im Bad Hersfelder Seilerweg zu einer Unfallflucht. Eine 19-jährige Frau aus Neuenstein stellte ihren VW-Golf gegen 05:30 Uhr dort ab und wollte gegen 14:30 Uhr wieder mit dem Fahrzeug wegfahren, als sie einen Schaden linksseitig am Heck feststellte. Der Verursacher unterließ es seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten sich unter 06621-9320 mit der Polizeistation in Bad Hersfeld in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Heringen

Aus bisher ungeklärter Ursache ereignete sich am 22.11.2024 gegen 13:42 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Verkehrsteilnehmerin leichte Verletzungen davontrug. Ein 86-jähriger Mann aus Philippsthal geriet auf der L3255 zwischen den Ortschaften Heringen und Wölfershausen in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem ihm entgegenkommenden Opel Corsa einer 59-jährigen Frau aus Philippsthal zusammen. Hierbei wurde die 52-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Philippsthal stammend, im Opel leicht verletzt und musste im Klinikum Bad Hersfeld ambulant behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 13.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

