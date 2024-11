Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen

Osthessen (ots)

Bad Hersfeld - In der Zeit vom Montag, den 18.11.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, den 20.11.2024, 11:00 Uhr parkte eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen silberfarbenen Ford S-Max, in der Königsstraße Höhe Hausnummer 4 ab. Als sie am nächsten Tag vom "Tageberg 1a" nach Hause fahren wollte, bemerkte sie die Beschädigungen durch Kratzer am hinteren linken Kotflügel. Zwischenzeitlich bewegte sie ihren Pkw mehrfach in der Hersfelder Innenstadt und stellte diesen u.a. auf öffentlichen Parkplätzen oder im öffentlichen Verkehrsraum ab. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 2.000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am Dienstag, (19.11.) um 14:30 Uhr stand eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung der Bundesstraße 324 und wollte nach links auf diese abbiegen. Dabei kam es allerdings zum Zusammenstoß mit einem 73-jährigen PKW-Fahrer aus Hauneck, der die Bundesstraße bereits befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 9.500,00 Euro.

Bad Hersfeld - In der Zeit vom Dienstag, den 19.11.2024, 22:30 Uhr bis Mittwoch, den 20.11.2024, 11:15 Uhr parkte ein Apothekenmitarbeiter einen schwarzer Mercedes A 180 CDI, der Apotheke in der Herbartstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug möglicherweise beim Wenden/Rangieren oder Vorbeifahren durch Eindrücken der Fahrertür. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,00 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am Mittwoch, (20.11.) um 18:15 Uhr beabsichtigte ein 33-jähriger Fahrer aus Rumänien seinen Sattelzug mit Anhänger in der Amazonstraße in eine Lkw-Parkbucht zu rangieren. Dabei übersah er das hinter ihm befindliche Fahrzeug eines 38-jährigen Pkw-Fahrers aus Rotenburg/F. Der Lkw-Auflieger kollidierte somit mit der Front des Pkws. Dieser war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.600,00 Euro.

Fulda - Bei einem Unfall am Donnerstag, (21.11.) entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 22.20 Uhr in Fulda die Neuenberger Straße aus Richtung Stadion kommend in Richtung Maberzell. In Höhe der Hausnummer 23 touchierte er einen ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten Audi Q 4 und beschädigte diesen.

