POL-OH: Fahrten unter Alkohol und Kennzeichenmissbrauch durch die Polizei in Rotenburg beendet

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Rotenburg a.d. Fulda. Am Donnerstag (21.11.), gegen 20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda einen 65-jährigen Pkw-Fahrer in der Kasseler Straße in Bebra. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt und anschließend wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeistation verbracht. Den Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eine Verkehrskontrolle von einem 21-jährigen Pkw-Fahrer erfolgte gegen 23:40 Uhr in der Straße Ebenfeld in Alheim. Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichenschilder von einem anderen Fahrzeug angebracht. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

