Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Personen

Am 20.11.2024 gegen 17:05 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Hünfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Eine 60-Jährige aus dem Bereich Bad Hersfeld befuhr mit ihrem blauen Mitsubishi Space Star die Lindenstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 10 überquerte eine 34-Jährige Hünfelderin den Fußgängerüberweg. Die Fahrzeugführerin übersah die Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde im Anschluss zu medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Möller, POK'in

Polizeistation Hünfeld

