POL-OH: Nachtragsmeldung: Kleintransporter von Straße abgekommen

Nachtragsmeldung:

Entgegen der Ursprungsmeldung, war der Rettungshaubschrauber nicht vor Ort. Wir bitten dies in ihrer Berichterstattung zu korrigieren.

Ursprungsmeldung: Kleintransporter von Straße abgekommen

Neuenstein. Am Donnerstagmorgen (21.11.), gegen 8.55 Uhr, befuhr ein Kleintransporter die Geistalstraße in Aua. Im Bereich des Ortsschildes kam der Opel Vivaro mit polnischem Kennzeichen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurden alle neun Insassen im Alter zwischen 21 und 60 Jahren verletzt und zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber und umliegende Feuerwehren im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten waren Teile der Fahrbahn gesperrt.

Bei dem Unfall entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

