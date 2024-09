Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Baum geprallt

Gerhardtsgereuth (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Landstraße von Gerhardtsgereuth in Richtung Hildburghausen. Auf der nassen Straße verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden. Der junge Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und kam anschließend ins Krankenhaus. Um den Toyota kümmerte sich der Abschleppdienst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell