Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl aus Wohnung. Vorsicht! Angebliche Handwerker in Fulda unterwegs.

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (21.11.), gegen 11.15 Uhr, kam es zu einem Trickdiebstahl aus einem Mehrfamilienhaus in der Königsstraße in Fulda. Der Täter klingelte an der Eingangstür einer lebensälteren Bewohnerin und täuscht vor, dass er die Wasserleitungen im Haus auf einen Rohrbruch überprüfen muss. Die Geschädigte begab sich mit dem angeblichen Handwerker ins Bad. Währenddessen betrat eine zweite unbekannte Person die Wohnung und durchwühlte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Hierbei erbeutete der Täter mindestens 1.000 Euro Bargeld und entkam anschließend unerkannt aus der Wohnung. Der angebliche Handwerker kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß, zwischen 30-40 Jahre alt, normale Statur, sprach mit ausländischem Akzent, hatte dunkle Haare und war schwarz gekleidet.

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Sollten Sie keine Handwerker oder Personal der Hausverwaltung erwarten, gehen Sie nicht auf Forderungen ein - Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen - Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Person an Ihrer Haustür oder ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenden Sie sich auf jeden Fall auch sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell