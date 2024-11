Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Lauterbach (ots)

Freitag (22.11.) kam gegen 11:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Umgehungsstraße Lauterbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen grauen VW-Kombi auf dem Lidl-Parkplatz in Lauterbach ab und bemerkte nach seinem Einkauf, dass sein Fahrzeug hinten auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Scheuring POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell