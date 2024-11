Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0742 --Auseinandersetzung mit Messer in Schule - Kriminalpolizei ermittelt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Kerschensteiner Straße Zeit: 27.11.24, 10.15 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich in einem Gymnasium in Vegesack eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 15-jähriger Schüler einen 17-Jährigen mit einem Messer verletzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die beiden Jugendlichen, die die Schule in der Kerschensteiner Straße besuchen und sich kannten, auf einer Schultoilette aufeinander. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen eskalierte ein Streit zwischen den beiden, in dessen Verlauf der 15-Jährige ein Taschenmesser einsetzte und seinem Kontrahenten Verletzungen zufügte. Der 17-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete nach der Tat, seine Identität ist geklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Telefonnummer 0421 362-3888 erreichbar.

