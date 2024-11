Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Tödlicher Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 14.11.2024, gegen 17.30 Uhr, kam es in Wesel im Verlauf der Emmericher Straße, zwischen Julius-Leber-Straße und der Ackerstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Dabei überquerte eine 52-jährige Frau die Emmericher Straße fußläufig und wurde dabei von einer 53-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst und zunächst schwerstverletzt. Die 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht, wo sie letztlich ihren schweren Verletzungen erlag. Die 53-jährige Pkw-Fahrerin blieb körperlich unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung eines speziellen Unfallaufnahme-Teams aus Recklinghausen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Emmericher Straße bis 21.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

