Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unfall mit einer Leichtverletzten

Bild-Infos

Download

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2024 gegen 16.00 Uhr, kam es auf der Nordbrocker Straße in Dingden zu einem Verkehrsunfall, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Eine 59-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr die Nordbrocker Straße in Richtung Van-de-Wall-Straße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte sie das entgegenkommende Wohnmobil eines 53-jährigen Mannes aus Bocholt, wodurch das Wohnmobil auf die rechte Fahrzeugseite kippte und in den Grünstreifen rutschte.

Bei dem Unfall wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in regionale Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn der Nordbrocker Straße von 16:05 Uhr bis ca. 18:30 Uhr in beide Richtungen.

Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Des Weiteren kam es auf Höhe der Mühle zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem sich ein LKW auf einem Baumstumpf festfuhr und im weiteren Verlauf die Fahrbahn blockierte. Die Abschleppunternehmen befreiten den LKW-Fahrer aus seiner misslichen Lage und übernahmen die Bergung der verunfallten Fahrzeuge.

Der Sachschaden an beiden Unfallfahrzeugen wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell