POL-WES: Wesel - Nachtragsmeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel / Diebesgut sichergestellt - Kripo sucht Geschädigte

Alpen (ots) - In der Nacht von Montag, den 11.11.2024, 21 Uhr bis Dienstag, den 12.11.2024, 8 Uhr stahlen unbekannte Täter vom Parkplatz der Autobahnraststätte "Leucht" an der BAB 57 aus einem geparkten LKW etwa 900 Liter Dieselkraftstoff. Der betroffene LKW des Herstellers Scania gehört einem niederländischem Unternehmen. Der 56- jährige Fahrer des LKW bemerkte den Diebstahl, als er seine Fahrt am Morgen fortsetzen ...

