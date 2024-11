POL-WES: Alpen - Zeugensuche nach Diebstahl von Dieselkraftstoff

Moers (ots) - Am Montag, den 04.11.2024, gegen 16.05 Uhr, stürzte ein 89-jähriger Mann aus Moers mit seinem Pedelec auf der Baerler Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5901488 Am 12. November verstarb der 89-Jährige in einem Duisburger Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem medizinischen Notfall als Unfallursache ...

mehr