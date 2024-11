Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Körperverletzung in einem Linienbus und Angriff auf Polizeibeamte

Moers (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2024, kam es gegen 17.30 Uhr zu einer Körperverletzung in einem Linienbus, welcher sich auf der Rathausallee befand.

Nachdem eine 33-jährige Frau aus Kamp-Lintfort ohne ersichtlichen Grund Fahrgäste und den Busfahrer geschlagen hatte, stoppte der Fahrer die Fahrt und informierte die Polizei.

Die beiden 38 und 30 Jahre alten Fahrgäste, welche zuvor geschlagen worden waren, hielten die Randaliererin fest, welche sich massiv dagegen wehrte. Auch nach Eintreffen der Polizei zeigte die 33-Jährige keine Anzeichen von Beruhigung. Stattdessen trat, biss, bespuckte und beleidigte sie die eingesetzten Beamten.

Daraufhin wurde die 33-Jährige in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Süd in Moers zugeführt. Von dort aus überwies sie ein Arzt in eine medizinische Unterbringung.

Alle Beamten blieben unverletzt und dienstfähig.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell