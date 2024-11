Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Herrenloser Rollator löst Polizeieinsatz aus

Hünxe (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 15.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen herrenlosen Rollator am Lindhagenweg / Baumschulenweg in Bucholtwelmen.

Eingesetzte Polizeibeamte stellten den Rollator sicher und suchten zunächst den Nahbereich ab, da nicht auszuschließen war, dass sich eine Person in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Suchradius wurde sukzessive erweitert und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Durch interne Recherchen konnte festgestellt werden, dass der herrenlose Rollator auch in örtlichen sozialen Medien für Gesprächsstoff sorgte und die Menschen sich Sorgen machten.

Gegen 16.25 Uhr konnte der Rollator zugeordnet und die Besitzerin, eine 88-jährige Frau aus Voerde, wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie hatte den Rollator im Rahmen eines Ausflugs schlicht stehen lassen und war froh ihn nun zurück bekommen zu haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell