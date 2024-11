Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Aggressionsdelikt im Straßenverkehr

Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 9.50 Uhr, gerieten auf der Ahrstraße in Voerde-Möllen ein 58-jähriger Pkw-Fahrer und zwei bislang unbekannte Radfahrer in einen Streit.

Der 58-jährige Dorstener war zur Tatzeit mit seinem Pkw auf der Ahrstraße in Richtung Dammstraße unterwegs. Kurz vor dem Strandhaus überholte er zwei Radfahrer, die nebeneinander in gleicher Richtung unterwegs waren. Die Radfahrer sollen ihm daraufhin etwas hinterhergerufen haben, das er nicht verstand. Der 58-Jährige hielt danach am Fahrbahnrand an und ließ die Seitenscheibe seines Pkw herunter.

Einer der Radfahrer soll durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug gespuckt haben.

Als der 58-Jährige daraufhin ausstieg warfen die Radfahrer ihm vor sie angefahren zu haben und beleidigten ihn. Dann sei er von den Radfahrern körperlich angegriffen, geschlagen und getreten worden. Hierbei wurde seine Brille beschädigt.

Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam wurde, ging dazwischen und rief die Polizei.

Die Radfahrer flüchteten im weiteren Verlauf in Richtung Dammstraße und werden wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 45-55 Jahre, schlank, ca. 180 cm, helle Hautfarbe, sprachen akzentfrei Deutsch, schwarze Fahrradhelme, führten Mountainbikes mit sich (eines davon der Marke "CANYON")

Zeugen, die die Verkehrssituation und / oder den körperlichen Übergriff beobachtet haben, Hinweise zu den flüchtigen Fahrradfahrern oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden (Tel.: 02064-622-0).

/PR (Ref.: 241113-1055)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell