POL-MI: Team der Polizei sucht Unterstützung - Informationsveranstaltung am 13. November 2024

Bad Oeynhausen (ots) - (AB) Die Aufbrüche von insgesamt vier Autos im Bereich der Innenstadt von Bad Oeynhausen wurden der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. So erhielten die Beamten Kenntnis von zwei aufgebrochenen Fahrzeugen in der Herforder Straße. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Seitenscheibe eines weißen Mercedes eingeschlagen und eine Geldbörse aus dem ...

