Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoknacker im Innenstadtbereich aktiv

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Die Aufbrüche von insgesamt vier Autos im Bereich der Innenstadt von Bad Oeynhausen wurden der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

So erhielten die Beamten Kenntnis von zwei aufgebrochenen Fahrzeugen in der Herforder Straße. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Seitenscheibe eines weißen Mercedes eingeschlagen und eine Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren erbeutet. Nur wenige Meter weiter zertrümmerten sie um 5.54 Uhr das Fenster eines schwarzen MG. Weil die Alarmanlage des Kombis auslöste, flüchteten die Täter offenbar ohne Diebesgut.

Außerdem trieben die Unbekannten ihr Unwesen in der Dr.-Neuhäußer-Straße. Aus einem dort abgestellten schwarzen VW Golf stahlen sie auf gleiche Weise eine Laptoptasche. Die wurde noch am selben Tag von Passanten unweit des Tatortes wieder aufgefunden und an den Eigentümer übergeben. Offenbar fanden die Diebe im inneren der Tasche nicht das erhoffte Elektrogerät vor, sondern einen für sie unbrauchbaren Gegenstand.

Auf der anderen Seite des Kurparks schien der Aufbruch eines schwarzen Mercedes ebenfalls wenig erfolgreich gewesen zu sein. Auch hier fand der Halter des am Fahrbahnrand der Weststraße abgestellten Wagens eine eingeschlagene Scheibe vor. Der Innenraum des Fahrzeugs schien zwar durchsucht worden zu sein, entwendet wurde jedoch nichts.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Straßen aufgefallen sind, unter Telefon (0571) 8866-0 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

